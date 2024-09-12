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Президент Литви відзначив Андрія Єрмака орденом Великого князя Литовського Гедиміна

13 вересня 2024 року - 10:00

Президент Литви відзначив Андрія Єрмака орденом Великого князя Литовського Гедиміна

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

Під час зустрічі обговорили підтримку України з боку Литви та партнерів у боротьбі з російською агресією.

Також очільник Офісу Глави держави розповів про спільну зустріч Президента Володимира Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі.

Гітанас Наусєда вручив Андрію Єрмаку Командорський хрест ордена Великого князя Литовського Гедиміна за вагомий внесок у зміцнення відносин між Литвою й Україною та за просування демократичних цінностей.

Керівник Офісу Президента наголосив, що для нього велика честь отримати цю відзнаку.

«Ця нагорода не тільки для мене. Думаю, що це для всієї команди Офісу Президента Володимира Зеленського, для всіх українців. Важливо, що ви з нами з перших днів цього жахливого повномасштабного вторгнення. Ви підтримуєте нас, ви допомагаєте, і ми це дуже цінуємо. Дякую вам, пане Президенте, за вашу важливу роль у цих історичних відносинах між Литвою та Україною», – наголосив Андрій Єрмак.

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