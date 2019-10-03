Президент: Люди – найбільший капітал України, який надає нам конкурентну перевагу

Президент України Володимир Зеленський закликав бізнес інвестувати в українську молодь, українські стартапи, мале та середнє підприємництво, адже саме люди надають Україні конкурентну перевагу.

«Сьогодні я хочу зосередитись на тому, що робить Україну найпривабливішою, привабливішою за інші країни. І це – українці. Їхні таланти, вміння, їхній інтелект, їхній розум. Мені здається, що це наш найбільший скарб, і так було завжди. Але ми це недооцінювали», – наголосив Глава держави під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.

Він нагадав, що саме українці подарували людству перший вертоліт, ракетний двигун і штучний супутник Землі, зробили прообрази рентгена й компакт-диска, винайшли поштовий індекс, технологію електричного трамваю, збудували найбільший у світі літак, а також створили сервіси PayPal та WhatsApp.

«Саме люди є нашим найбільшим капіталом. Це той «made in Ukraine», яким ми пишаємось і який надає нам конкурентну перевагу», – підкреслив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що сучасна глобальна економіка фактично є економікою талантів, а економічне зростання у світі відбувається переважно за рахунок інновацій.

«Українці готові ставати першопрохідцями, українці вміють дивитися у майбутнє і розуміють потреби завтрашнього дня. Українці дуже талановиті, працьовиті, креативні та сміливі. І це саме те, що потрібно вашим інвестиціям. Тож інвестуйте в людей. Інвестуйте в нашу молодь. Інвестуйте в українські стартапи, малий та середній бізнес, у кожного українця», – наголосив Володимир Зеленський, звертаючись до учасників форуму.