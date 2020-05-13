Президент: Люди повинні зрозуміти, що дотримання маскового режиму та соціальної дистанції може врятувати від другої хвилі COVID-19

В уряді занепокоєні зростанням кількості хворих на коронавірус другий день поспіль. За останню добу було підтверджено 683 нових випадки інфікування. Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню COVID-19, яка відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, зафіксовано також збільшення кількості звернень із симптомами коронавірусу, випадків пневмонії та госпіталізації з ознаками хвороби. Осередки виявлення нових хворих на коронавірус – розпорошені.

Президент України зауважив, що збільшилася кількість тестувань на COVID-19, і за добу в середньому проводиться близько 20 тисяч ПЛР- та ІФА-тестів. Зростання захворюваності серед населення може спостерігатися через збільшення кількості тестувань. Тому перед тим, як ухвалювати рішення щодо жорсткіших обмежувальних заходів, треба зрозуміти причини зростання числа хворих.

«Треба швидко встановити причини зростання захворюваності. А до цього всі відповідні органи мають звертати увагу населення на необхідність дотримання маскового режиму та соціальної дистанції на вулиці. Бачу, що люди ходять без масок. Тільки дотримання заходів безпеки захистить нас від загрози захворіти та врятує нашу економіку від карантину», – сказав Володимир Зеленський.

На нараді також повідомили, що на сьогодні, крім столиці, ще дев’ять регіонів України не готові переходити до наступного етапу пом’якшення карантину. Це Київська, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області.

Також Президенту доповіли про ситуацію в західних областях України, де напередодні через погіршення погодних умов, зокрема град, сильний дощ та штормовий вітер, загинула одна людина, було затоплено 53 домогосподарства, а 241 населений пункт у двох областях залишився без електроенергії.

Глава держави поставив завдання детально доповідати йому про розвиток ситуації у регіоні, моніторити потреби місцевих мешканців, щоб оперативно надавати допомогу в разі необхідності.