Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України Володимира Зеленського стосовно впровадження прозорого ринку землі в Україні
Звернення Президента України Володимира Зеленського стосовно впровадження прозорого ринку землі в Україні

11 листопада 2019 року - 13:31

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський разом з дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні

23 листопада 2019 року - 09:36

Президент України привітав Джастіна Трюдо з перемогою Ліберальної партії на парламентських виборах і формуванням нового уряду Канади

22 листопада 2019 року - 18:53

Сергій Трофімов представив новопризначеного голову Хмельницької облдержадміністрації Дмитра Габінета

22 листопада 2019 року - 15:58

Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Литви

22 листопада 2019 року - 10:09

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у заходах до Дня Гідності та Свободи, Київ, 21 листопада 2019 року
Участь Президента у заходах до Дня Гідності та Свободи, Київ, 21 листопада 2019 року

21 листопада 2019 року - 14:31

Перейти до всіх галерей

Президент: Ми готові до очищення, якщо хтось причетний хоч до чогось кримінального

21 листопада 2019 року - 01:57

Президент: Ми готові до очищення, якщо хтось причетний хоч до чогось кримінального

Керівництво держави готове до очищення влади від людей, які вчинили кримінальні правопорушення. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами під час візиту на базу ВМС України у м. Очакові в рамках робочої поїздки до Миколаївської області.

«Ми завжди казали, що готові до очищення, і це – правильно. Ні в уряді, ні на місцях, ні в областях, ні навіть у партії «Слуга Народу» не залишиться нікого з тих, хто причетний хоч до чогось кримінального», – сказав Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, він особисто перевірить, чи справді причетний один з народних депутатів фракції «Слуга Народу» до вчинення тяжкого злочину, про що повідомили ЗМІ.

«Якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось, я змушу цю людину скласти мандат. Ви знаєте, що вже двох людей ми відправили. Це, напевно, буде третя людина, якщо вона причетна», – заявив Президент.

Версія для друку