Президент: Ми готуємо пакет законів щодо децентралізації на всій території України

Триває підготовка пакету законопроектів щодо завершення децентралізації в Україні, заявив Президент Володимир Зеленський.

«Зараз ми готуємо пакет законів щодо децентралізації на всій території України», – повідомив Глава держави в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Він зазначив, що у Мінських домовленостях передбачені зміни в Конституції України, пов’язані з децентралізацією. Глава держави переконаний, що Україна повністю виконує свої зобов’язання за Мінськими угодами, і проведення децентралізації відповідає тому, що було підписано.

«Гадаю, що мені вдалося у цьому питанні переконати Німеччину та Францію, і це вже дуже добре. Що стосується Росії – буде складно. Всі бачили – в цьому питанні буде теж дуже-дуже складно», – додав Глава держави.

Одним із найбільш проблемних пунктів Мінських домовленостей Володимир Зеленський назвав питання повернення Україною контролю над державним кордоном на сході.

«Найскладніше питання – передача кордону під контроль України. Це слабке місце, ахіллесова п’ята Мінських угод – те, що було підписано нашою стороною. На жаль, ми підписали, що нам передають під контроль наш кордон тільки після виборів на тимчасово окупованих територіях», – сказав Президент.

Він наголосив, що у нього з Президентом Росії різні позиції у цьому питанні, але діалог розпочався. «Мені сподобалося, що ми почали про це говорити. Домовилися, що будемо говорити про це більш детально з різними варіантами на наступній зустрічі», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський додав, що деякі пункти Мінських домовленостей мають бути скореговані.

«Це буде дуже складно зробити. Але ми повинні це зробити. Ми маємо розуміти, що з часів підписання Мінських угод минуло 4 роки. Все змінюється у нашому житті. Ми розуміємо, що не моя команда підписувала «Мінськ». Але ми як влада повинні виконувати умови, на які пішла наша влада за тих часів. Я впевнений, що деякі речі ми зможемо змінити. І будемо змінювати, тому що саме передача українського державного кордону після виборів – це точно не наша позиція», – сказав Глава держави.