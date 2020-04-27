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Президент – міністру охорони здоров’я: Лікарні та пацієнти повинні мати все для протидії коронавірусу

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Президент – міністру охорони здоров’я: Лікарні та пацієнти повинні мати все для протидії коронавірусу

Привезенням засобів та обладнання, необхідних для подолання епідемії COVID-19, яке досі курував Офіс Президента, надалі займатиметься Міністерство охорони здоров’я України. Про це йшлося на щоденній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу, що відбулася під головуванням Володимира Зеленського.

«Ви маєте забезпечити постачання масок, респіраторів, захисних костюмів, апаратів штучної вентиляції легень і всього необхідного так, щоб лікарні, пацієнти та здорові люди мали вдосталь усього й могли одужати та захиститися від COVID-19», – звернувся Глава держави до міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко повідомив, що наступний літак з необхідними засобами невдовзі прибуде в Україну.

«Найближчим часом прилітає літак, логістикою якого востаннє займається Офіс Президента. Там будуть 400 тисяч захисних масок, захисні засоби для очей. Надалі привезенням усього, що потрібно, займатиметься МОЗ», – зазначив Кирило Тимошенко.

Максим Степанов повідомив, що його відомство вже закупило понад 70 тисяч костюмів біозахисту за кошти з резервного фонду. Надалі Міністерство охорони здоров’я використовуватиме кошти зі стабілізаційного фонду, створеного спеціально для подолання епідемії.

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