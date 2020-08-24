Президент на Черкащині: Наступного року програма «Велике будівництво» буде доповнена мостами та шляхопроводами

Під час робочої поїздки на Черкащину Президент України Володимир Зеленський ознайомився із завершальним етапом реконструкції ділянки автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпро – Маріуполь, яка ремонтується в межах Національної програми «Велике будівництво».

У поточному році буде відновлено 11,6 км траси, на що передбачено 402 млн грн. Завершення будівельних робіт планується в жовтні.

Президентові доповіли, що на цій ділянці дороги вже прокладено верхній шар дорожнього покриття, влаштовані узбіччя, встановлені засоби організації дорожнього руху, стовпи освітлення та нанесена дорожня розмітка. Наразі проводяться роботи зі встановлення бортового каменю, укладання тротуарної плитки та облаштування зупинок.

У межах реконструкції дороги також передбачений ремонт мосту через річку Золотоношка, побудованого в 1974 році, та шляхопроводу через залізничну колію.

Під час спілкування з представниками ЗМІ Глава держави зауважив, що дороги на Черкащині дійсно будуються, і сьогодні всі присутні могли в цьому переконатися.

«За останні 10 років було побудовано на 50 км менше в цілому, ніж ми будуємо тільки за цей рік. На жаль, це не через те, що ми якісь чемпіони, а через те, що Черкащина в принципі була нецікава будь-якій владі на будь-якому рівні», – сказав Володимир Зеленський.

Всього в Черкаській області у 2020 році в межах «Великого будівництва» планують відремонтувати 234 км доріг державного значення та 122,3 км доріг місцевого значення. На будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний ремонт місцевих доріг у межах субвенції передбачено 733,8 млн грн.

Як поінформував керівник Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Олександр Кубраков, траса Н-08 цього року буде зроблена до Золотоноші.

«Це повністю буде капітальний ремонт і реконструкція. Кільцеві розв’язки європейського зразка. Цей шляхопровід ми відкриваємо протягом вересня – дорогу вводимо в експлуатацію до Золотоніського кільця», – сказав він і зауважив, що на наступний рік проектується реконструкція відрізка цієї траси до Кременчука.

За словами очільника Укравтодору, цього року також буде відновлено близько 100 км найголовнішої траси Черкаської області – Н-16. Пріоритет – напрям у бік Умані.

«Повністю відремонтували і вже ввели в експлуатацію уманську окружну й рухаємось далі – в бік Черкащини», – повідомив Олександр Кубраков.

Ще одним важливим об’єктом в області він назвав трасу Н-01, яку повністю ремонтують від адмінкордону з Київщиною до міста Сміли. За словами очільника Укравтодору, ділянки, які були найгіршими на цій трасі, вже оновлені та введені в експлуатацію.

Також тривають будівельні роботи на трасі регіонального значення Р-10 у напрямку Канева, а на наступний рік планується ремонт трьох великих ділянок у напрямку Чигирина.

Олександр Кубраков прогнозує, що за 2021 рік вдасться побудувати всі головні магістральні дороги на Черкащині, які з’єднають область з іншими регіонами України.

Зі свого боку Президент зазначив, що наступного року до програми «Велике будівництво» буде додано реконструкцію мостів та мостових переходів по всій території України.

«Це дуже важлива програма, там будуть гроші наших міжнародних партнерів, але велика частина буде саме наших бюджетних коштів. Також будуть залучені кредитні гроші, зокрема й наших державних банків», – повідомив Володимир Зеленський.

Крім автошляхів, у межах програми «Велике будівництво» у Черкаській області планується реалізувати 11 проектів соціальної та спортивної інфраструктури: чотири школи, п'ять стадіонів та два інших масштабних проекти (реконструкція Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка та ремонт Чорнобаївського районного спортивного комплексу).

«Я знаю, що в Черкасах є питання щодо стадіону. Я, чесно скажу, ще його не бачив, але всі великі стадіони нашої країни – це окрема частина цієї ж програми. Ми її будемо готувати та розуміти, у якій черзі в якій області країни ми побудуємо принципово важливі стадіони», – резюмував Глава держави.