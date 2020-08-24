Президент на презентації Стратегії розвитку Хмельниччини: Наші регіони мають не поступатися європейським країнам не лише за площею, а й за рівнем виробництва, інвестицій, зарплат та комфорту

У межах робочої поїздки на Хмельниччину Президент України Володимир Зеленський взяв участь у представленні Стратегії розвитку Хмельницької області до 2027 року.

Під час свого виступу Глава держави зазначив, що стратегії розвитку українських регіонів мають на меті визначити пріоритети областей: що саме потрібно розвивати, а що – виправляти.

За його словами, кожен регіон України має бути максимально потужним у різних сферах: економіка, інфраструктура, медицина, освіта, культура, спорт тощо.

«Знаєте, у нас є області, які за територією не поступаються окремим країнам Європейського Союзу. Але ми хочемо, щоб наші регіони були на одному рівні з європейськими країнами не лише за площею, а й за рівнем виробництва, залучених інвестицій, заробітних плат, пенсій, комфортних умов, просто нормальних умов для життя», – наголосив Володимир Зеленський.

Для цього, за словами Президента, кожна українська область, серед іншого Хмельницька, має всі необхідні передумови та великий потенціал.

«Для Хмельницької області такими є агропромисловий сектор, енергетика, малий та середній бізнес, інноваційна економіка. Крім того – туризм, рекреаційна галузь, і, звичайно, вигідне географічне розташування. Хмельниччина знаходиться на перетині і автомобільних, і залізничних шляхів і, можна сказати, фактично з’єднує Україну», – зазначив Глава держави.

Представляючи Стратегію розвитку Хмельницької області, голова облдержадміністрації Дмитро Габінет відзначив вигідне географічне розташування регіону та активне підприємництво, адже в Хмельницькому з’явився один з найперших ринків України.

Крім того, за його словами, значний потенціал має розвиток сільського господарства, природних ресурсів, альтернативної енергетики та промисловості, туризму та рекреації.

На Хмельниччині також триває покращення інфраструктури та якості доріг. У цілому в області ремонту потребують 10 тис. км автошляхів.

Окремо Дмитро Габінет відзначив необхідність розвитку інфраструктури на шляху до визначних історичних пам’яток краю. За його словами, у найближчі роки цілком реально збудувати 2 тис. 418 км доріг. Також є необхідність будівництва аеропорту.

Крім того, в пріоритеті – створення індустріальних парків, розвиток туризму та курортів Хмельниччини.

Ще один напрямок, який потрібно розвивати, – якісна освіта та медицина. Також існує потреба в будівництві сміттєпереробного заводу.

Як розповів голова Хмельницької ОДА, у найближчі роки планується спорудити ще 14 шкіл та 15 дитсадочків, 28 об’єктів спортивної інфраструктури.

В результаті реалізації всіх задумів і планів Хмельниччина має стати комфортним для життя регіоном з високим рівнем доходів громадян, переконаний Дмитро Габінет.