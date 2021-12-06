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Виступ Президента на урочистих заходах з нагоди 30-ої річниці Збройних Сил України
Виступ Президента на урочистих заходах з нагоди 30-ої річниці Збройних Сил України

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Участь Президента України в шостому саміті Східного партнерства
Участь Президента України в шостому саміті Східного партнерства

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Президент: На саміті Східного партнерства Україна здобула повну підтримку

15 грудня 2021 року - 22:41

Президент: На саміті Східного партнерства Україна здобула повну підтримку

Україна здобула повну підтримку всіх країн, присутніх на шостому саміті Східного партнерства у Брюсселі. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ на полях саміту.

«Для нас дуже важливо, щоб у Спільній декларації було зазначено декілька принципових речей – це щодо «Асоційованого тріо» (Грузія, Молдова, Україна), а також щодо питань безпеки – стосовно нашого регіону і взагалі Європи. Щоб питання безпеки було відображене в декларації. Саме це й буде», – розповів Глава держави.

Президент України зазначив, що під час перемовин з усіма партнерами акцентував увагу на небезпеці ескалації з боку РФ і необхідності відповідної реакції, якщо така ескалація буде.

«Розглядається п'ять шляхів реакції на ймовірну ескалацію. Ми сказали, що в нашої держави немає п’яти реакцій – у нас буде тільки одна реакція, і ми її продемонстрували у 2014 році, коли захищали свою територію зі зброєю в руках. Але ми ще раз наголошуємо, що ми саме за мирне врегулювання війни на сході нашої держави», – зазначив Володимир Зеленський.

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Участь Президента України в шостому саміті Східного партнерства

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У Брюсселі відбулася тристороння зустріч Президента України Володимира Зеленського з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та Президентом Франції Еммануелем Макроном. Співрозмовники домовилися докласти всіх зусиль для досягнення реального прогресу у стабілізації ситуації на Донбасі та закликали російську сторону до відновлення конструктивної роботи в Нормандському форматі, 15 грудня 2021 року.
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