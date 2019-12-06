Президент нагородив військовослужбовців ООС, присвоїв військові звання та почесні найменування військовим частинам

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з військовослужбовцями Операції об’єднаних сил у Донецькій області вручив державні нагороди, бойовий прапор, а також присвоїв почесні найменування військовим частинам і військові звання.

У День Збройних сил України Глава держави нагородив військовослужбовців орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, орденом Данила Галицького та медалями «За військову службу Україні».

Також Президент вручив бойовий прапор командиру 46-го окремого штурмового батальйону 54-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України В’ячеславу Власенку.

Крім того, Глава держави вручив стрічки до бойових прапорів командирам військових частин.

46-й окремий штурмовий батальйон 54-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ отримав почесне найменування «Донбас». Стрічку з почесним найменуванням вручено командиру батальйону полковнику В’ячеславу Власенку.

19-й ракетній бригаді Сухопутних військ ЗСУ присвоєне почесне найменування «Свята Варвара». Стрічку з почесним найменуванням отримав командир бригади полковник Федір Ярошевич.

201-й зенітній ракетній бригаді Повітряних сил ЗСУ присвоєне почесне найменування «імені гетьмана Пилипа Орлика». Стрічку з почесним найменуванням отримав командир бригади полковник Валентин Петрушенко.

73-му Морському центру спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗСУ присвоєне почесне найменування «імені кошового отамана Антіна Головатого». Стрічку з почесним найменуванням отримав командир бригади, капітан І рангу Юрій Сидоренко.

Ім'я Героя України полковника Тараса Сенюка присвоєне 13-му окремому десантно-штурмовому батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. Стрічку з почесним найменуванням отримав командир батальйону майор Святослав Заїць.

Також Президент вручив чергові військові звання. Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак отримав звання генерал-полковника. Звання генерал-лейтенанта отримав командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України генерал-майор Євген Мойсюк. Звання генерал-майора присвоєно: начальнику штабу – першому заступнику начальника Головного управління Військової служби правопорядку у ЗСУ полковнику Василю Максименку, начальнику штабу – першому заступнику командувача ракетних військ і артилерії Командування Сухопутних військ ЗСУ полковнику Андрію Маліновському, командувачу військ оперативного командування «Схід» Сухопутних військ ЗСУ полковнику Олександру Нестеренку та начальнику Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут полковнику Євгену Степаненку.