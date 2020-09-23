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Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

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Президент назвав друге запитання загальнонаціонального опитування: чи потрібна на Донбасі вільна економічна зона

15 жовтня 2020 року - 10:00

Президент назвав друге запитання загальнонаціонального опитування: чи потрібна на Донбасі вільна економічна зона

Друге запитання в межах загальнонаціонального опитування 25 жовтня стосуватиметься можливості створення на Донбасі вільної економічної зони. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

«Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?» – озвучив запитання Глава держави.

Він зауважив, що всі важливі питання вирішуватимуться за участі громадян.

«Приходь і вирішуй», – сказав Президент.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що у день проведення місцевих виборів 25 жовтня українцям буде поставлено п'ять суспільно важливих питань.

Ініційоване Президентом загальнонаціональне опитування, на відміну від референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків, проте дасть можливість кожному громадянину висловитися щодо важливих для суспільства питань. Держава ставить прямі запитання суспільству та отримує прямі відповіді без посередників.

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