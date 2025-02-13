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Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки
Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки

14 лютого 2025 року - 15:04

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Президент обговорив із сенаторами США продовження військової підтримки України

14 лютого 2025 року - 17:18

Президент обговорив із сенаторами США продовження військової підтримки України

На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США. У зустрічі взяли участь сенатори від Республіканської партії Ліндсі Грем, Джон Корнин, Ден Салліван, Джоні Ернст, Роджер Вікер, Джеррі Моран, Том Тілліс, Ерік Шмідт та сенатори від Демократичної партії Шелдон Вайтгаус, Річард Блюменталь, Адам Скіфф, Енді Кім, Марк Ворнер, Майкл Беннет, Кріс Кунс, Браян Шац, Кріс Ван Голлен, Елісса Слоткін.

Глава держави подякував за двопартійну підтримку України від самого початку повномасштабного вторгнення та внесок у захист тисяч життів.

Володимир Зеленський зазначив, що РФ не хоче закінчення війни та продовжує збільшувати напругу у світі. Саме тому для України надзвичайно важлива військова підтримка з боку США. Тільки так можна досягти справедливого й тривалого миру.

Окремо Президент наголосив, що наша держава готова до початку переговорів щодо закінчення війни, але тільки у спільній позиції України, Сполучених Штатів Америки та Європи. Така єдність важлива.

Крім того, під час зустрічі обговорили зусилля, необхідні для досягнення справедливого миру. Ішлося про законодавчі ініціативи на підтримку нашої держави, посилення санкцій, використання всіх заморожених російських активів на користь України та забезпечення надійних практичних гарантій безпеки.

Окрема увага – партнерству між Україною та Сполученими Штатами Америки, зокрема в реалізації спільних проєктів, економічній співпраці та спільному розвитку критичних мінеральних копалин і рідкісноземельних ресурсів. Обговорили також глобальні безпекові загрози, які несе російська війна проти України, та можливі спільні заходи реагування на них.

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Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки

14 лютого 2025 року - 15:04
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