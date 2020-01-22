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Звернення Президента з нагоди Дня соборності України
Звернення Президента з нагоди Дня соборності України

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Участь Президента у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі.
Участь Президента у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі.

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Президент обговорив з директором-розпорядником МВФ реалізацію нової програми розширеного фінансування

22 січня 2020 року - 18:24

Президент обговорив з директором-розпорядником МВФ реалізацію нової програми розширеного фінансування

Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва обговорили перебіг судової реформи, зміцнення верховенства права та впровадження структурних реформ.

На зустрічі також ішлося про реалізацію програми розширеного фінансування в обсязі $5,5 млрд, про яку Україна та МВФ домовилися минулого року.

Сторони високо оцінили швидкість та якість співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

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