Президент обговорив з директором-розпорядником МВФ реалізацію нової програми розширеного фінансування

Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва обговорили перебіг судової реформи, зміцнення верховенства права та впровадження структурних реформ.

На зустрічі також ішлося про реалізацію програми розширеного фінансування в обсязі $5,5 млрд, про яку Україна та МВФ домовилися минулого року.

Сторони високо оцінили швидкість та якість співпраці України з Міжнародним валютним фондом.