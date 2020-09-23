Президент ознайомився з проектом відновлення функціонування аеропорту «Ужгород»: Маємо забезпечити повноцінний авіазв’язок між Закарпаттям і всією Україною

Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Закарпатської області ознайомився з проектом реконструкції Міжнародного аеропорту «Ужгород».

Голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров розповів Президенту, що аеропорт потребує модернізації, оскільки системи застарілі, а наземна техніка й засоби механізації вичерпали свій ресурс. За його словами, навіть проектно-кошторисна документація, яка розроблялася у 2015 році, втратила актуальність, тому що оновилися технології.

«Просто соромно, що аеропорт у такому стані при тому, що це – чи не єдиний авіаційний зв’язок зі всією Україною для Закарпаття. Станом на сьогодні – дуже слабкий зв’язок. Маємо зробити його потужнішим», – наголосив Глава держави.

За його словами, питання модернізації аеропорту є актуальним, зважаючи на підписану 24 вересня у Словаччині угоду, яка дасть змогу відновити регулярні польоти до міста Ужгорода.

«Ми вже обіцяли, що відновимо всі аеропорти, які потрібні країні. Ужгород може бути впевненим на сто відсотків, що тут усе буде зроблено як треба», – додав Володимир Зеленський.

Як зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій, перші пасажирські рейси плануються на початку листопада.

Аеропорт має асфальтну злітно-посадкову смугу завдовжки 2038 м і завширшки 40 м та здатний обслуговувати внутрішні й міжнародні пасажирські рейси з пасажиропотоком понад 200 тис. осіб на рік. Об’єкт має потенціал для розвитку вантажних авіаперевезень з обробкою до двох вантажних літаків на добу, а також для розвитку малої та бізнес-авіації.

Згідно з проектом реконструкції аеропорту, яка запланована на 2020-2021 роки, насамперед потрібно встановити світлосигнальну систему аеродрому з вогнями високої інтенсивності (33 млн грн); придбати наземну техніку та засоби механізації для обслуговування літаків та експлуатації аеродрому, техніку та обладнання для проведення аварійно-рятувальних робіт (50 млн грн).

Також необхідне проведення реконструкції будівлі аеровокзалу, злітно-посадкової смуги, рульової доріжки з будівництвом аварійно-рятувальної станції.

Передбачається оголошення відкритого конкурсу для обрання авіаперевізника, який здійснюватиме рейси за маршрутом Київ – Ужгород – Київ.

Також планується створення на території аеропорту вільної економічної зони.