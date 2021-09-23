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Президент передав орден Держави сім’ї загиблого Героя України Андрія Кузьменка

4 жовтня 2021 року - 16:45

Президент передав орден Держави сім’ї загиблого Героя України Андрія Кузьменка

Президент Володимир Зеленський зустрівся з родиною співака, телеведучого та продюсера Андрія Кузьменка, якому було посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Держави.

Відповідний указ Президент підписав 17 серпня 2020 року, у день народження Андрія Кузьменка, відзначивши його визначні особисті заслуги у формуванні вітчизняного культурного простору, вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу та громадську діяльність.

Глава держави передав нагороду загиблого співака його батькові Віктору Кузьменку. На зустрічі також була присутня мати Андрія Кузьменка Ольга, його вдова Світлана Бабійчук та донька Марія-Барбара Кузьменко.

«Я прекрасно знав Андрія, ми багато разів зустрічалися. Він був дуже крутим хлопцем. Люди люблять його пісні, він живе у своїй творчості», – сказав Володимир Зеленський.

Батько Андрія Кузьменка подякував Президенту за велику увагу до пам’яті його сина.

«Дякую вам за добру пам’ять про нашого сина Кузьму Скрябіна. Бажаю вам міцного здоров’я та наснаги у вашій державницькій роботі», – сказав Віктор Кузьменко.

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