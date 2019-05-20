Президент підписав подання про призначення Вадима Пристайка на посаду Міністра закордонних справ

Президент України Володимир Зеленський підписав подання про увільнення Міністра закордонних справ Павла Клімкіна та вніс подання про призначення Вадима Пристайка на цю посаду. Про це повідомив заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка під час брифінгу 11 червня.

Крім того, за його словами, Глава держави оголосив новий конкурс на добір кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини. Руслан Рябошапка зауважив, що наприкінці каденції колишнього Президента Петра Порошенка був оголошений конкурс, під час якого було визначено надзвичайно короткий термін для подання документів – 5 робочих днів.

«Було багато скарг від людей, що вони не встигали подати документи. Цей конкурс був заблокований у судах», – розповів він.

Тому Володимир Зеленський підписав указ про оголошення нового конкурсу.

«Хотів би закликати всіх охочих, тих, хто відповідає вимогам, подаватися на конкурс, який проводитиметься, починаючи з дня офіційного опублікування указу, тобто відзавтра», – зазначив Руслан Рябошапка.

Заступник глави АПУ наголосив, що під час нового конкурсу спрощено порядок подачі документів. Натомість у попередньому конкурсі були ускладнені вимоги. Так, кандидат мав знати дві офіційні мови, хоча це суперечило рекомендаціям Ради Європи. Також була вимога про обов’язкове нотаріальне засвідчення документів.

«Це скасовано. Крім того, було продовжено строк подачі документів до 30 днів», – резюмував Руслан Рябошапка.