Президент підписав указ щодо підготовки заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 556/2020 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та підготовку заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи».

Згідно з документом, Кабінет Міністрів України має вжити невідкладних заходів щодо поліпшення протипожежного та санітарного стану лісів на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, зокрема на лісових територіях Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, а також щодо вдосконалення системи оперативного реагування, зокрема моніторингу та раннього виявлення пожеж тощо.

Крім того, уряд повинен проаналізувати та актуалізувати законодавство щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та щодо соціального захисту постраждалих громадян, а також забезпечити контроль за ефективним використанням бюджетних коштів, передбачених на відповідні цілі.

Також має бути актуалізована загальнодержавна цільова екологічна програма поводження з радіоактивними відходами та загальнодержавна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

Серед іншого, Кабінет Міністрів має розробити та затвердити план заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи, вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. План, зокрема, повинен передбачати проведення 26 квітня 2021 року у Києві та Київській області заходів з нагоди 35-х роковин катастрофи; проведення у закладах освіти та закладах культури інформаційних, просвітницьких, культурно-мистецьких та інших заходів, а також широке висвітлення таких заходів.

Необхідним є й опрацювання питання проведення в Україні міжнародної конференції, присвяченої 35-м роковинам Чорнобильської катастрофи.