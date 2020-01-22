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Президент підписав закон, що продовжує реформу податкової та митниці й запроваджує можливість автоматизації митного оформлення

11 лютого 2020 року - 12:10

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» № 440-IX, який Верховна Рада підтримала 14 січня 2020 року.

Ухвалені зміни є продовженням реформування Держаної податкової служби України й Державної митної служби України та спрямовані на посилення відкритості, прозорості й запровадження сучасних підходів у їхній діяльності.

Документ забезпечує функціонування ДПС та Держмитслужби у форматі єдиних юридичних осіб і дасть змогу створити інформаційну базу щодо митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, на основі знеособленої інформації щодо експортно-імпортних операцій.

Реалізація положень закону сприятиме автоматизації та прозорості митних формальностей, а також запобіганню корупції у цій сфері. Зокрема, документ запроваджує регулярне оприлюднення Держмитслужбою інформації, що стосується митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, врегульовує питання застосування електронних документів та електронного документообігу в митній справі.

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