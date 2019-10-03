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Президент підписав закон, що розблоковує процес масштабної приватизації в Україні – Юлія Ковалів

28 жовтня 2019 року - 20:38

Президент підписав закон, що розблоковує процес масштабної приватизації в Україні – Юлія Ковалів

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» № 145-IX, який розблоковує процес масштабної приватизації в Україні. Про це повідомила заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів.

«Цей закон існував з 1999 року. Протягом останніх років це був один із найбільших бар’єрів, що не дозоляв запустити велику приватизацію в Україні. За останні 7 років було понад 8 спроб скоротити цей перелік, виключити з нього деякі державні підприємства. На жаль, жодна з них не мала успіху. І ми дуже вітаємо підтримку парламенту, який у перші місяці своєї роботи ухвалив закон, яким повністю скасував цей перелік», – зазначила Юлія Ковалів на брифінгу в Офісі Президента.

Вона також нагадала, що Глава держави у вересні своїм указом поставив завдання Кабінету Міністрів до кінця поточного року передати перші 500 державних підприємств на малу приватизацію, і наразі в уряді триває робота над цим.

«Тому ми очікуємо найближчим часом активний і реальний, уже не на словах, запуск приватизації в Україні», – сказала заступник керівника Офісу Президента.

 

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