Президент підписав закон щодо посиленого тестування на COVID-19

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 587-IX, який Верховна Рада ухвалила на позачерговому засіданні 7 травня 2020 року.

Документом запроваджується низка змін до законодавства, які діятимуть під час встановленого Кабінетом Міністрів України карантину та ще протягом двох місяців з моменту його скасування.

Так, закон передбачає обов’язкове тестування на амбулаторному та стаціонарному рівнях усіх осіб з ознаками коронавірусної хвороби, а також тих, хто контактував з хворими на COVID-19. Крім того, обов’язкове тестування поширюється на медиків, які працюють у медзакладах з такими хворими, працівників Національної поліції, Національної гвардії та інших працівників, задіяних у здійсненні протиепідемічних заходів, незалежно від того, чи мали вони контакт з хворим на коронавірусну хворобу. Міністерство охорони здоров’я України повинно регулярно оновлювати алгоритм тестування з узгодженням з рекомендаціями ВООЗ та Центру з контролю та профілактики захворювань США.

Закон надає право залучати на волонтерських засадах до протидії поширенню коронавірусу лікарів-інтернів, а також лікарів-спеціалістів, які ще не мають кваліфікаційної категорії, з урахуванням обмежень щодо такого залучення.

З метою підвищення соціального захисту людям, які лікуються у медзакладах або перебувають на самоізоляції, виплачується допомога з тимчасової непрацездатності у розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу. У разі, якщо на лікуванні чи самоізоляції перебувають медичні працівники, їм передбачена виплата допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої зарплати незалежно від страхового стажу.

Кабінет Міністрів та Міністерство охорони здоров’я України мають розробити порядок визначення закладів охорони здоров'я, призначених для госпіталізації хворих на коронавірус, які належать до першої, другої та третьої хвиль, та тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів), а також черговості їхнього заповнення. Також мають бути розроблені інструкції з навчання медичного та іншого персоналу, залученого до боротьби з COVID-19, щодо запобіжних заходів, спрямованих на попередження інфікування, та порядок дій у разі пікового навантаження на заклади охорони здоров’я, призначені для госпіталізації хворих на коронавірус.

Уряд та МОЗ повинні оприлюднювати на офіційному веб-сайті інформацію щодо результатів тестування та кількості тестів, проведених на амбулаторному та стаціонарному рівнях; забезпеченості закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, виробами медичного призначення; кількості та кваліфікації залученого до боротьби з COVID-19 медичного персоналу; проведення закупівель, отримання та розподілу лікарських засобів.

Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.