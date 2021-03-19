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Президент підписав закон щодо продовження термінів встановлення лічильників газу споживачам, які використовують його для приготування їжі

25 березня 2021 року - 15:14

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо перегляду термінів встановлення споживачам лічильників природного газу» № 1338-IX , який парламент ухвалив 5 березня 2021 року.

Метою документа є поліпшення роботи із запровадження 100% комерційного обліку природного газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується, зокрема, для приготування їжі.

Так, документ передбачає продовження до 1 січня 2023 року встановлення компаніями, що здійснюють розподіл газу на відповідній території, лічильників у помешканнях споживачів, де газ використовується лише для приготування їжі. Також відтерміновується обов’язок газорозподільних компаній припиняти розподіл палива споживачам у разі їхньої відмови від встановлення лічильників газу.

Також газорозподільні компанії будуть зобов’язані щокварталу подавати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, звіт про встановлення лічильників газу або припинення розподілу газу споживачам, які відмовилися від їх встановлення.

НКРЕКП повинна буде щокварталу оприлюднювати на своєму веб-сайті відомості про виконання газорозподільними компаніями вказаних обов’язків.

Зі свого боку Кабінет Міністрів має у тримісячний строк розробити та затвердити порядок компенсації витрат побутовим споживачам, які забезпечили встановлення індивідуальних лічильників газу власним коштом, у розмірі середньозваженої вартості встановлення лічильників.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

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