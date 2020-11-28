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Президент підписав зміни до закону «Про концесію» щодо відтермінування використання електронної торгової системи до вересня 2021 року

17 грудня 2020 року - 18:33

Президент Володимир Зеленський підписав Закон України «Про внесення зміни до пункту 1 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про концесію» № 1024-IX, який Верховна Рада ухвалила 2 грудня 2020 року.

Документ відтерміновує до 1 вересня 2021 року набрання чинності окремими положеннями Закону «Про концесію», що визначають використання електронної торгової системи, для забезпечення її створення та належної підготовки до впровадження.

Проектування, розробка, тестування та запровадження цієї електронної системи потребує значних часових і фінансових ресурсів, а в умовах обмеженості бюджетних коштів виникає необхідність залучення позабюджетного фінансування, суттєвою перешкодою для чого стала пандемія коронавірусної хвороби COVID-19.

Реалізація положень закону сприятиме належній розробці якісних і зрозумілих правил функціонування електронної торгової системи, належних алгоритмів захисту конфіденційної інформації, розміщеної в такій системі, а також стабільності роботи створеної інфраструктури.

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