Президент підтримав ініціативу про заснування національного бренду UNITED 24, першим амбасадором якого став Андрій Шевченко

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 344/2022 щодо заснування національного бренду UNITED 24 та привітав першого амбасадора цього бренду – легендарного українського футболіста й тренера Андрія Шевченка.

На початку травня Глава держави ініціював запуск фандрейзингової платформи UNITED 24, яка має на меті збільшити благодійні пожертви на підтримку України у світі, зокрема й шляхом об'єднання зусиль міжнародних партнерів, донорів, благодійників задля підтримки нашої країни в захисті незалежності, територіальної цілісності та суверенітету, а також у повоєнному відновленні.

Під час зустрічі в Офісі Президента Володимир Зеленський привітав першого амбасадора бренду Андрія Шевченка.

«Важливо, що першим амбасадором бренду UNITED 24 став українець, якого знають у всьому світі. Андрій має величезну довіру та авторитет, які здобув своєю наполегливою працею та своїми спортивними досягненнями. Тепер він має нову місію – розповідати світу про події в Україні та спрямувати свій авторитет на збільшення міжнародної допомоги нашій державі, щоб наблизити нашу перемогу», – сказав Володимир Зеленський.

Зі свого боку Андрій Шевченко зазначив, що для нього велика честь стати першим амбасадором UNITED 24.

«Я представляю Україну на міжнародній футбольній арені багато років. Але сьогодні, коли моя держава потерпає від війни, мій пріоритет не футбол, а допомога Україні. Я зроблю все можливе, щоб підвищувати обізнаність про потреби України, щоб заохочувати людей долучатися до UNITED 24, робити внесок у нашу перемогу», – наголосив він.

За словами Андрія Шевченка, перша подія на підтримку UNITED 24 відбудеться 8 червня – це благодійний вечір-аукціон у Лондоні.

Фандрейзингова платформа UNITED 24 працює за трьома напрямами: оборона та розмінування, медична допомога, відбудова України. За перший тиждень її роботи на рахунках НБУ було зібрано понад 25 млн дол. США. Всі охочі можуть зробити внесок в один клік на сайті u24.gov.ua. Корпоративні донори також мають змогу обрати цільову допомогу – забезпечити обладнанням лікарню, відбудувати об’єкт критичної інфраструктури, придбати амуніцію для військових тощо. Невдовзі така можливість з’явиться і для широкої аудиторії.

За підтримки UNITED 24 відбуватимуться благодійні події та концерти, партнерські проекти з відомими брендами, а також співпраця з лідерами думок.

Команда UNITED 24 продовжує працювати над залученням амбасадорів, які приєднаються до Андрія Шевченка та спрямовуватимуть свої зусилля на те, щоб збільшити кількість пожертв на допомогу Україні.