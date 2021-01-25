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Президент побував на передовій у зоні проведення ООС на Донбасі

11 лютого 2021 року - 16:18

Президент побував на передовій у зоні проведення ООС на Донбасі

Під час робочої поїздки у Донецьку область Президент України Володимир Зеленський відвідав передову в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Глава держави ознайомився з оперативною ситуацією за кількасот метрів від лінії зіткнення та поспілкувався з військовослужбовцями.

«Важливо, що вищий офіцерський склад перебуває на передовій. Ми говорили з Головнокомандувачем Збройних сил Русланом Хомчаком, щоб відбувалася ротація вищого офіцерського складу. Щоб вони постійно відвідували наших хлопців і дівчат на передовій», – зазначив Президент.

Військові 503-го окремого батальйону морської піхоти на передовій подарували Главі держави пам'ятний значок – коїн на знак того, що «вони завжди готові прийти на допомогу, завжди йому раді та вважають другом».

Повернувшись, Володимир Зеленський вручив військовим державні нагороди та цінні подарунки.

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Робоча поїздка Президента України до Донецької області

11 лютого 2021 року - 13:54
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