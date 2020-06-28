Президент поставив Кабінету Міністрів завдання розібратися з проблемою несправедливого нарахування пенсій родинам воїнів, загиблих в АТО/ООС

Перші результати реалізації програми стимулювання економіки України для подолання наслідків COVID-19 дають підстави очікувати на подальше поступове відновлення економічного розвитку. Про це Президенту Володимиру Зеленському доповів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради Глави держави з представниками Кабінету Міністрів.

«У сьогоднішньому порядку денному найгостріше, на мій погляд, – це оцінка результатів урядової програми стимулювання економіки для подолання наслідків пандемії. Нам конче треба оживити економіку», – наголосив Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр розповів про розроблену та схвалену урядом трирічну державну програму стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених карантинними заходами. Він нагадав, що на час карантину українська влада ухвалила комплекс рішень з підтримки різних верств населення, зокрема щодо зниження адміністративних вимог до ведення бізнесу, розгортання інфраструктурних проектів, соціального захисту малозабезпечених громадян.

Денис Шмигаль наголосив, що вперше за часи незалежності в Україні відбувається масштабне будівництво доріг.

Також уряд планує схвалити проект постанови, який передбачає збільшення розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку, з двох до двох з половиною розмірів прожиткового мінімуму.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що, незважаючи на зниження ділової активності, є чіткі сигнали про вихід із кризи. Про це свідчить зростання надходжень та фінансування видатків з державного бюджету. Зокрема, у травні план з доходів держбюджету виконано на 100%, у червні – на 105,5%. Це відбулося, зокрема, завдяки ефективній роботі Державної податкової служби. Крім того, митниця виконала планові показники в червні.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна поінформувала про реалізацію ініціативи Президента щодо підвищення пенсій людям, старшим за 80 років, та виплати 1 тис. грн громадянам, пенсія яких становить менше 5 тис. грн. Середній розмір пенсії в Україні – 3 тис. 400 гривень, що на 13% більше порівняно з попереднім роком.

«Ми зараз готуємо нові програми підвищення пенсій, які будуть реалізовані у 2021 році», – сказала вона.

Також Марина Лазебна повідомила, що з Фонду боротьби з коронавірусом виділено 2,5 млрд грн на потреби Фонду соціального страхування. Страхові виплати вже отримали майже 5 тис. осіб, з них – 1 тис. 100 медичні працівники, які перебувають на самоізоляції. Крім того, страхові виплати одержали три родини медичних працівників, які загинули внаслідок боротьби з COVID-19.

«Ефективна держава – це перш за все сувора виконавча дисципліна. Це не просто «поговорили й забули». Це виключно й тільки про справжнє виконання доручень», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент поставив завдання Кабінету Міністрів розібратися з проблемою несправедливого нарахування пенсій родинам захисників, які загинули в зоні проведення АТО/ООС на Донбасі. Про цю проблему Глава держави почув від воїнів АТО/ООС під час зустрічей у різних регіонах.

«Є несправедливість через те, що військові, які загинули на війні у 2014-2018 роках, тоді отримували зарплату в пару тисяч гривень. Тому пенсії, які зараз надходять їхнім батькам, дуже відрізняються від пенсій батьків тих воїнів, які загинули, отримуючи заробітну плату 14, 16, 20 тисяч. Тому пенсія там у рази менша, і вони кажуть про несправедливість», – зазначив Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд розгляне можливі шляхи вирішення цієї проблеми.