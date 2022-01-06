Президент поставив уряду завдання розробити програму виплати 1 тис. грн неповнолітнім, які вакцинувалися від COVID-19

Президент України Володимир Зеленський під час селекторної наради поставив Кабінету Міністрів завдання підготувати окрему програму виплати 1 тис. грн у межах програми «єПідтримка» для українських громадян віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Як доповів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уже понад 6,7 млн українців подали заявки на отримання 1 тис. грн допомоги від держави в межах ініційованої Президентом програми «єПідтримка».

За його словами, наразі допомогу виплачують вісім банків-партнерів, ще 15 фінансових установ мають долучитися до програми. На відповідні рахунки українців уже перераховано 6 млрд грн. У межах програми громадяни скористалися 1 млрд грн, із яких на книжки було витрачено 35% коштів (кіно – 29%, залізничні квитки – 13%, театри – 12%, спортклуби – 7,5% тощо). Розробляється порядок запровадження категорії «ліки» для повністю вакцинованих людей віком понад 60 років.

«Наразі проти COVID-19 в Україні вакциновано 14,8 млн осіб, з яких 13,98 млн отримали дві дози. 9 січня відкрилася можливість щеплення бустерною дозою. І на сьогодні додаткову дозу отримало 20 тисяч осіб», – розповів Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль додав, що уряд також планує вакцинуватися бустерною дозою.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко доповів про заходи протидії поширенню штаму вірусу «Омікрон».

Очільник Кабінету Міністрів зазначив, що показники захворюваності на COVID-19 продовжують демонструвати позитивну динаміку, зокрема на сьогодні кількість хворих становить 92,3 тис. осіб, із них госпіталізовано 14,7 тис.

Також під час наради було акцентовано на необхідності заохочення сільського населення до вакцинації, зокрема Міністерство охорони здоров’я планує організувати роботу близько 800 мобільних бригад, які будуть пересуватися по селах для забезпечення доступності щеплення для місцевого населення.

Віце-прем'єр-міністр ‒ міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» працюють пункти тестування та щеплення, на КПВВ «Станиця Луганська» – тільки тестування. Президент наголосив на необхідності організації можливості вакцинації на КПВВ «Станиця Луганська».

Крім того, учасники наради обговорили комплекс заходів для підвищення заробітних плат медичним працівникам. Президент зробив акцент на необхідності організації гарячої лінії для медиків та контролю з боку МОЗ питання зарплат у регіонах.

Керівництво Національної поліції та Служби безпеки України також доповіли про заходи протидії підробці сертифікатів про вакцинацію й тестування на COVID-19. У січні Національна поліція відкрила 91 кримінальну справу, з яких 60 – за підробку документів. Вручено 29 підозр, 50 обвинувальних актів передано до суду.