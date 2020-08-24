Президент присвоїв статус національного Сумському академічному театру драми та музичної комедії

Перебуваючи з робочою поїздкою на Сумщині, Президент України Володимир Зеленський відвідав Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна та присвоїв йому статус національного.

Глава держави прослухав фрагмент опери «Запорожець за Дунаєм» у виконанні музикантів та ознайомився з історією та репертуаром театру.

Під час спілкування з творчим колективом він повідомив про надання театру статусу «Національний», щодо чого підписано відповідний указ Президента.

«Надання статусу національного – це не дарунок від Президента чи уряду. Це дійсно справедлива й об'єктивна оцінка. Тому що ви, театр, на це заслуговуєте», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент додав, що театр був заснований ще у 1933 році.

«Невже потрібно чекати 100 років, щоб отримати статус національного?» – зауважив він.

Володимир Зеленський зазначив, що держава повинна більше підтримувати культуру, особливо театр.

«Сьогодні ми надаємо статус національного театру. Це – візитна картка культурної Сумщини, тому я всю Сумщину вітаю і Україну в цілому вітаю. Такі речі влада повинна підтримувати. Мені здається, це прекрасна мотивація для всього колективу театру», – сказав Глава держави під час спілкування з представниками ЗМІ в Сумській області.

Саме тому, за словами Президента, у межах другого етапу реалізації Національної програми «Велике будівництво» передбачається не лише відновлення музеїв та культурних пам’яток, а й надання статусу закладам, які розвивають українську культуру.

Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна за рік випускає 12-14 нових постановок. З-поміж учасників творчого колективу 19 митців удостоєні державних почесних звань у галузі культури та мистецтв за значні творчі здобутки та високий рівень професійної діяльності.

Театр також відомий ініціативою «День театру в районі», яку підтримала низка інших театрів. Ініціатива спрямована на удосконалення культурного обслуговування мешканців області.