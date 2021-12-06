Президент присвоїв звання Героя України посмертно видатному онкологу Леоніду Кіндзельському, який урятував багатьох ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена Держави (посмертно) лікареві-онкологу, радіологові Леоніду Кіндзельському.

«Завдяки цьому видатному лікарю та науковцю було врятовано багатьох ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема тих, які отримали смертельну дозу опромінення. Його дуже добре знають чорнобильці, але не дуже добре про нього знають українці», – зазначив Глава держави.

Леонід Кіндзельський був головним радіологом МОЗ УРСР у 1978-1986 роках та брав активну участь у лікуванні потерпілих унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Його ім'я добре відоме серед чорнобильців, і щороку у день смерті лікаря на його могилі збираються ліквідатори, яким він урятував життя.

З групи пожежників, які першими прибули до місця катастрофи на ЧАЕС та отримали особливо велику дозу опромінення, 13 ліквідаторів було відправлено на лікування до Москви, а 11 пацієнтів – у Київський інститут радіології та онкології до Леоніда Кіндзельського. У результаті в групі Леоніда Кіндзельського вижили всі, а з другої групи – лише двоє. Загалом зі 115 осіб, яким було поставлено діагноз «гостра променева хвороба» і які пройшли через руки українського професора, померла лише одна людина.

Леонід Кіндзельський вчасно усвідомив, чим відрізняється протокол лікування лейкозу кісткового мозку від лікування наслідків опромінення. Він почав робити операції за методикою Жоржа Мате: підсаджував донорський кістковий мозок внутрішньовенно, не вбиваючи власний кістковий мозок постраждалого. Також проводилася десорбція кісткового мозку.

Проте замість подяки радянська влада заборонила Леоніду Кіндзельському продовжувати підсадку кісткового мозку, його звільнили з посади головного радіолога УРСР.

Через значне опромінення під час виконання службових обов'язків Леонід Кіндзельський багато років нездужав, проте продовжував активно працювати, керуючи відділенням системних онкозахворювань відділу загальної онкології та хіміотерапії Київського НДІ онкології. Леонід Кіндзельський пішов з життя 19 квітня 1999 року.