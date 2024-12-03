Президент привітав воїнів із Днем ракетних військ і артилерії

З нагоди Дня ракетних військ і артилерії Збройних Сил України Президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими захисниками та відзначив їх державними нагородами.

«З цього року 4 грудня – це ваш особливий день. Мені дуже приємно сьогодні особисто привітати, нагородити одних із найкращих та подякувати вам, вашим побратимам. І подякувати вашим рідним і близьким за те, що вони постійно підтримують вас. Це так важливо, щоб підтримували ваш дух і міць, бо від такої підтримки й від усіх нас залежить ваша влучність і наскільки ви можете знищувати ворога», – сказав Глава держави.

Він зазначив, що Україна завжди пам’ятатиме подвиг усіх, хто віддав життя за її незалежність. Присутні вшанували пам’ять полеглих захисників і захисниць хвилиною мовчання.

Президент подякував воїнам ракетних військ і артилерії ЗСУ за захист країни та відзначив їх державними нагородами. Володимир Зеленський вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» трьом бійцям. Її отримали:

Капітан Сергій Бабак. Захищав Україну на Запоріжжі та Сумщині, з першого дня Курської операції виконує бойові завдання на території Курщини. Неодноразово здійснював артпідготовку на найскладніших ділянках наступу. Організував роботу артилерійської батареї зі знищення оборонних споруд ворога. Під його керівництвом вдалося ліквідувати до 2 взводів російських окупантів та понад 10 вогневих точок.

Капітан Максим Шевель. Брав участь у звільненні Херсонщини, де щодня виконував по 20-30 вогневих завдань. Лише за період із 30 серпня до 11 листопада 2022 року зведений гарматний артилерійський взвод під його командуванням знищив 9 САУ, 8 гаубиць, 2 РСЗВ «Град», 3 БМП, 2 БРДМ, 5 мінометних розрахунків, 2 МТ-ЛБ та близько 8 одиниць автомобільної техніки ворога. Із червня цього року гарматна артилерійська батарея під керівництвом Максима Шевеля виконує бойові завдання на Херсонщині.

Старший лейтенант Олександр Шкрібляк. У березні 2022 року відбивав наступ російських окупантів на Миколаїв. У складі самохідної артилерійської батареї потрапив в оточення, але зміг самостійно евакуювати пошкоджену САУ разом з екіпажем. Під його командуванням розрахунок 122-мм САУ «Гвоздика» знищив польовий склад боєприпасів, танк Т-72, а також взводний опорний пункт, штурмові групи та групу БпЛА. Завдяки цьому вдалося ліквідувати понад 80 російських загарбників.

Президент також відзначив захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, орденами «За мужність» ІІ-ІІІ ступенів, орденом княгині Ольги ІІІ ступеня та медаллю «За військову службу Україні».