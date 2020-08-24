Президент проаналізує успішність виконання програми «Велике будівництво» наприкінці року

Президент України Володимир Зеленський проаналізує успішність виконання ініційованої ним програми «Велике будівництво» наприкінці року, коли завершиться термін, виділений для закінчення зведення об'єктів у 2020-му. Тоді, зокрема, Глава держави зможе порівняти, наскільки та чи інша область була ефективною в реалізації програми.

«Я зможу зробити реальний аналіз цього проекту наприкінці року. Можливо, раніше. У нас є області, де побудовано 90-95 відсотків всіх об'єктів. Є дійсно області, де перевиконання, де по ходу ми побачили, що замість п'яти-семи шкіл фундаментально будується 12-15. Тобто люди випереджають (план. – Ред.) навіть на рік», – заявив Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки на Житомирщину.

Водночас він наголосив, що через низку причин в окремих областях наразі не встигають за графіками спорудження об'єктів «Великого будівництва». Попри це, зазначив Глава держави, обіцянки, дані суспільству, потрібно виконувати.

«Тендерні процедури, блокування, суди, кошти не надійшли... В одну область дійшли, в інші – не дійшли. Багато різних є причин. І тут нема чого соромитися. Є реальні причини, треба робити висновки й виконувати свої обіцянки. Якщо не будемо встигати в ті терміни, які обіцяли суспільству, думаю, будемо з вами робити певні висновки», – сказав Глава держави.