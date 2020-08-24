Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту до всебічного партнерства з Україною
Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту до всебічного партнерства з Україною

24 серпня 2020 року - 19:34

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент: МОЗ має до кінця вересня презентувати формат продовження медреформи або її зміни

8 вересня 2020 року - 18:10

Президент проаналізує успішність виконання програми «Велике будівництво» наприкінці року

8 вересня 2020 року - 17:36

Володимир Зеленський: 11 вересня відбудеться засідання радників лідерів «Нормандської четвірки»

8 вересня 2020 року - 17:02

Щодо побиття Володимира Балуха

8 вересня 2020 року - 16:12

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента до Сумської області
Робоча поїздка Президента до Сумської області

8 вересня 2020 року - 11:05

Перейти до всіх галерей

Президент проаналізує успішність виконання програми «Велике будівництво» наприкінці року

8 вересня 2020 року - 17:36

Президент України Володимир Зеленський проаналізує успішність виконання ініційованої ним програми «Велике будівництво» наприкінці року, коли завершиться термін, виділений для закінчення зведення об'єктів у 2020-му. Тоді, зокрема, Глава держави зможе порівняти, наскільки та чи інша область була ефективною в реалізації програми.

«Я зможу зробити реальний аналіз цього проекту наприкінці року. Можливо, раніше. У нас є області, де побудовано 90-95 відсотків всіх об'єктів. Є дійсно області, де перевиконання, де по ходу ми побачили, що замість п'яти-семи шкіл фундаментально будується 12-15. Тобто люди випереджають (план. – Ред.) навіть на рік», – заявив Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки на Житомирщину.

Водночас він наголосив, що через низку причин в окремих областях наразі не встигають за графіками спорудження об'єктів «Великого будівництва». Попри це, зазначив Глава держави, обіцянки, дані суспільству, потрібно виконувати.

«Тендерні процедури, блокування, суди, кошти не надійшли... В одну область дійшли, в інші – не дійшли. Багато різних є причин. І тут нема чого соромитися. Є реальні причини, треба робити висновки й виконувати свої обіцянки. Якщо не будемо встигати в ті терміни, які обіцяли суспільству, думаю, будемо з вами робити певні висновки», – сказав Глава держави.

Версія для друку