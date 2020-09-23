Президент проінспектував перебіг ремонту дороги Р-67, яку відновлюють у межах «Великого будівництва»

Перебуваючи з робочою поїздкою на Чернігівщині, Президент Володимир Зеленський проінспектував перебіг ремонту на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-67 Чернігів – Ніжин – Прилуки – Пирятин.

Глава держави оглянув ділянку поблизу села Обичів. Роботи здійснюються в межах Національної програми «Велике будівництво».

Як поінформував Президента голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Олександр Кубраков, вказана автодорога з’єднує міжнародні автодороги М-01, М-02, М-03 та національну Н-07 і є найкоротшим виходом з Центральної України у напрямку країн Балтії. Також вона забезпечує зв'язок між Чернігівською та Полтавською областями, сполучає низку адміністративних центрів – обласного і районних. Крім того – входить до державного туристичного маршруту «Намисто Славутича», забезпечує міжнародний автомобільний туризм, є шкільним маршрутом та маршрутом екстреної медичної допомоги.

Володимиру Зеленському розповіли, що зазначена ділянка автомобільної дороги III категорії була побудована понад 50 років тому з типом покриття, яке не розраховане на сучасні навантаження від автотранспорту та великовагової техніки. Капітальний ремонт таких доріг має здійснюватися кожні 10-12 років. До початку робіт міжремонтні терміни на цьому автошляху були перевищені у п'ять разів – ямковість прогресувала, була суцільна сітка тріщин, спостерігалося викривлення покриття, колійність та інші значні деформації з руйнуванням покриття.

Загалом, як зазначив Олександр Кубраков, Чернігівська та Сумська області були одними з тих, де капітальні ремонти доріг проводилися в мінімальних обсягах або відкладалися. За наведеною інформацією, у 2011 році в Чернігівській області було відремонтовано 90 км доріг, у 2012 – майже дев'ять, у наступні три роки – нуль. Відновили ремонти з 2016-го, робили від 60 км до 112 км на рік. Такого плану, як у 2020-му, – відремонтувати 195 км доріг – не було.

«Сумно, що були роки, коли зовсім не ремонтували, і добре, що зараз ситуація інша», – зауважив Глава держави.

На ділянці, яку проінспектував Президент, під час поточного ремонту на 33,7 км вже виконано фрезування покриття, укладено шар основи, вирівнювальний шар з асфальтобетону та верхній шар. Завершити роботи планують у наступному році.

Для підвищення безпеки дорожнього руху буде відремонтовано сім мостів, влаштовано освітлення у населених пунктах та встановлено відеокамери.

Володимир Зеленський звернув увагу на питання облаштування освітлення траси поза межами населених пунктів. Можливо, це було б доцільним, зауважив він.

Очільник Укравтодору також повідомив, що в наступному році планується ремонт траси Н-07, яка є найкоротшим маршрутом з Києва до Сум.