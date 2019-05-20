Президент пропонує запровадити кримінальну відповідальність для народних депутатів за неперсональне голосування

Президент України подав до Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України» (р. н. 10394). Він передбачає кримінальну відповідальність для парламентарів за так зване кнопкодавство. Проект закону має статус невідкладного.

За словами представника Президента України у Верховній Раді Руслана Стефанчука, раніше Глава держави наголошував, що він не підпише жодного законопроекту, який буде ухвалено з порушенням процедури.

«Щоб допомогти парламенту навести лад, Президент вніс законопроект про кримінальну відповідальність за неособисте голосування», – підкреслив Руслан Стефанчук.

Він нагадав, що, відповідно до законодавства України, кожен народний депутат зобов’язаний голосувати персонально. Невиконання ним цього обов’язку чи перешкоджання у виконанні обов’язку (так зване кнопкодавство) є абсолютно неприйнятним з точки зору парламентаризму.

«Саме тому Президент вийшов з ініціативою криміналізувати неперсоналізоване голосування. Він ініціює внесення змін до Кримінального кодексу України, які передбачатимуть відповідну статтю. Також Глава держави запропонував санкцію у вигляді у розмірі від трьох до п’яти тисяч неоподаткованих мінімумів», – зазначив представник Президента у парламенті.

Руслан Стефанчук закликав ВРУ підтримати законопроект.

«Це дружня допомога Президента Верховній Раді з тим, щоб депутати могли навести лад у своїх рядах», – наголосив він.

Представник Президента у Верховній Раді також повідомив, що завершується робота над законопроектами про відповідальність народних депутатів за прогули засідань. Крім того, розглядається питання запровадження відповідальності для народних обранців, котрі голосують за законопроекти, щодо яких є конфлікт інтересів, про який вони не заявили. Руслан Стефанчук сподівається, що ці законопроекти розгляне Верховна Рада вже наступного скликання.