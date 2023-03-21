Президент провів нараду щодо ситуації на Харківщині та нагородив українських військових

Під час робочої поїздки у Харківську область Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду з питань актуальної безпекової ситуації в регіоні.

Главу держави поінформували про перебіг відновлення на деокупованих територіях Харківщини, облаштування фортифікаційних споруд, відбудову інфраструктури та надання допомоги постраждалим громадянам.

Володимир Зеленський заслухав доповідь військового командування про оперативну обстановку в зоні відповідальності ОУВ «Харків».

Президент також обговорив із представниками енергетичної галузі питання забезпечення всіх населених пунктів Харківщини електроенергією.

Під час наради Глава держави передав Харківському міському голові Ігорю Терехову почесну відзнаку «Місто-герой України», яку Президент присвоїв Харкову з метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян у захисті міста під час відсічі збройній агресії Росії проти України. Указ про присвоєння Харкову почесної відзнаки Володимир Зеленський підписав 6 березня 2022 року.

«Хочу подякувати місту Харкову. Це справді місто-герой. Завдяки його мешканцям це прекрасне місто боронить нашу незалежність пліч-о-пліч із іншими містами нашої держави», – сказав Президент.

Він також вручив державні нагороди військовим, які відзначилися під час оборони Харківської області від російських загарбників. Захисники були нагороджені орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, орденами Данила Галицького та «За мужність» ІІІ ступеня.

«Для мене честь нагородити й подякувати кожному з вас за перемогу, яку ви несете щоденно, за незалежність, яку ви забезпечуєте, і за суверенітет, який захищаєте. За майбутнє, яке ви даруєте спільно з усіма воїнами. Бережіть себе, рідних та близьких!» – сказав Глава держави.