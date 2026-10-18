Президент провів онлайн-зустріч із двопартійною та двопалатною делегацією Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із двопартійною делегацією Сенату та Палати представників США.

Глава держави поінформував про жорстоку російську атаку «шахедами» на Харківщині, внаслідок якої загинуло шестеро людей, зокрема мама та її дитина, якій було трохи більше року.

«Ось як Росія відповідає на звільнення від санкцій і зменшення тиску», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент також поінформував про ситуацію на фронті, де Україна повертає більше територій, ніж росіяни здатні захопити, та про наступальні операції українських воїнів.

«Я вдячний Америці та всім нашим партнерам за підтримку. Ми повністю розуміємо, що наш успіх залежить від підтримки партнерів. І без Америки нам було б значно важче», – акцентував Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що Україна досі стикається з обмеженням швидкості роботи сервісів Starlink і Starshield на різних ділянках фронту.

«Ми досі не маємо пояснень щодо цього. На жаль, лише чуємо різні дивні історії», – зазначив Президент.

За словами Володимира Зеленського, обмеження швидкості Starlink і Starshield підриває фронтову логістику, українські мідлстрайки та здатність захищатися від «шахедів».

«Найскладніше збивати реактивні “шахеди”. Саме тому нам потрібно, щоб Starlink і Starshield працювали на вищих швидкостях», – наголосив Президент.

Глава держави зазначив, що атаки Росії стали більш жорстокими та підлими й Україна не отримала від партнерів жодного попередження про першу хвилю балістичних обстрілів минулої ночі.

«Я кажу передусім про американську систему раннього попередження про ракетні загрози. Це вже третій випадок за короткий період, коли ми не отримали такого попередження про балістичні ракети. І ми не отримали жодного чіткого пояснення від наших партнерів, наших стратегічних партнерів, від Вашингтона, чому це відбувається», – наголосив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі окремо обговорили посилення протиповітряної оборони України, зокрема прискорення постачання ракет-перехоплювачів до систем Patriot у межах програми PURL.

Глава держави також поінформував про контакти з представниками Президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Володимир Зеленський окремо подякував за підтримку санкційного законопроєкту Ліндсі Грема.

«Це надзвичайно сильний законопроєкт, який уже мав набути чинності, але, на жаль, цього не сталося. Ми сподіваємося, що це зміниться», – наголосив Президент.

Представники Конгресу Сполучених Штатів запевнили Україну в підтримці зусиль, які дадуть змогу покласти край російській агресивній війні.

Глава держави зазначив, що росіяни не планують припиняти війну та готують на зиму нові атаки. За словами Володимира Зеленського, Україна підтримала Президента США Дональда Трампа в питанні енергетичного перемир’я, але Росія продовжувала атакувати нашу енергетичну інфраструктуру.

Президент наголосив, що російський очільник відмовився від пропозиції припинити обстріли української енергетики за умови, що Україна припинить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.

«Ми також запропонували інший варіант, і я хочу подякувати членам Конгресу США, які висунули цю ідею. Ми могли б на 30 днів припинити удари по російських нафтопереробних заводах. А натомість очікували б, що Америка допоможе нам захищати наше небо протягом тих самих 30 днів – лише 30 днів – саме ракетами-перехоплювачами для Patriot. Це було б справедливо. Я впевнений. Але, на жаль, ми не почули про готовність допомогти із цим варіантом також», – зазначив Глава держави.

Домовилися, що команди опрацюють усі теми, які обговорювалися під час зустрічі.