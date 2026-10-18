Президент провів онлайн-зустріч із представниками Інституту Гудзона

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч в аналітичному центрі «Інститут Гудзона» (Hudson Institute), в якій взяли участь понад 100 людей: керівництво та аналітики Інституту, провідні американські експерти, дипломати та представники медіа.

Глава держави подякував за увагу до нашої країни та донесення світові інформації про війну в Україні.

Володимир Зеленський розповів про розмову з представниками Президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, під час якої обговорили результати зустрічей, які відбулися цього тижня в Осло та Санкт-Петербурзі, й проведення тристоронньої зустрічі на рівні команд у першій половині листопада.

«Тепер усім нам потрібно зосередитися на тому, щоб ці зустрічі відбулися. Ззвісно, разом, звісно, з Америкою, звісно, з Європою та всіма нашими іншими партнерами. Нам потрібні ці зустрічі, і нам потрібна дипломатія, щоб рухатися вперед», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що тристоронні зустрічі не можуть відбутися без американського тиску на Росію.

«Саме тому ми дуже розраховуємо на те, що ви, Америка, й надалі триматимете це питання в пріоритеті на всіх рівнях», – сказав Президент.

Глава держави наголосив, що Європа обов’язково має бути учасницею діалогу між Україною, США та Росією.

«Нам потрібно перейти від тристоронніх переговорів на технічному рівні до зустрічі лідерів, адже ключові питання можна вирішити лише на цьому рівні», – зауважив Президент.

Володимир Зеленський розповів і про обмін полоненими, завдяки якому в Україну з російського полону повернулися 270 людей, багато з яких утримувалися у жахливих умовах.

Водночас Президент наголосив, що продовжують діяти обмеження швидкості для Starlink і Starshield. Також затримується постачання ракет-перехоплювачів для захисту від російської балістики, про постачання яких уже була домовленість.

«Все це відбувається, поки ми продовжуємо досить успішні операції на фронті. Ми й далі тримаємо оборону. Стало складніше – частково через політику щодо Starlink і Starshield та обмеження швидкості. Але наша лінія фронту й далі тримається. І ми робимо все можливе, щоб забезпечити безперебійну роботу логістики, і продовжуємо захищатися. І я пишаюся тим, наскільки сильні наші люди», – зазначив Глава держави.

Окремо Президент відповів на питання людей, які ставлять цими днями, – про те, чому Україна говорить зі світом більш відкрито і прямо. За словами Президента, Україна прагне доносити свою позицію до суспільств країн-партнерів, щоб люди нас розуміли.

«Я маю на увазі саме людей – люди, суспільства, народи, якомога більше людей. А коли люди розуміють, що насправді відбувається, політичні лідери можуть обрати сильніший шлях – той, який справді може наблизити мир. А миру ми хочемо понад усе», – наголосив Президент.

Під час зустрічі обговорили підготовку України до зими та підтримку нашої держави з боку партнерів. Глава держави зазначив, що Україна має домовленості з європейськими партнерами для постачання газу. Водночас окремим викликом є постачання ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

«Ми ведемо переговори з різними країнами – в Азії, на Близькому Сході, а також із нашими європейськими партнерами. І звісно, ми розраховуємо на пакет допомоги від США. Отже, зимовий пакет – це енергетика та засоби перехоплення. Це найважливіше», – наголосив Володимир Зеленський.

Окрему увагу приділили гібридним атакам Росії проти країн Європи. Глава держави зазначив, що РФ фактично веде гібридну війну проти Європи, зокрема за допомогою дронових атак, кібератак та дестабілізації ситуації у Чорному морі. За словами Президента, у такий спосіб Росія хоче розколоти Євросоюз і послабити підтримку України з боку партнерів.

Говорили і про гарантії безпеки для України. Глава держави зазначив, що важливими складниками миру мають стати сильна українська армія, фінансова підтримка з боку партнерів, чіткий механізм реагування на можливу російську агресію у майбутньому та посилення протиповітряної оборони, яка буде мати значення й після завершення війни.

«Нам потрібен не просто мир. Мир має бути справедливим і міцним. Міцність залежить від гарантій безпеки. Отже, саме це нам і потрібно», – наголосив Президент.

Інститут Гудзона (Hudson Institute) – американська аналітична установа, заснована у 1961 році в місті Кротон-на-Гудзоні. Інститут Гудзона є авторитетною консервативною аналітичною установою, яка займає проукраїнську позицію. Після початку повномасштабної агресії Росії керівництво Інституту Гудзона та працівники установи неодноразово відвідували Україну.