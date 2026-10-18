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Президент провів розмову з представниками Президента США

18 жовтня 2026 року - 17:58

Президент провів розмову з представниками Президента США

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками Президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

«Мир приходить тільки завдяки силі і співпраці, що будується на довірі. Все зі свого боку для цього робимо і для того, щоб позиція Америки була сильною та допомагала наблизити мир, якого всі, окрім Росії, чекають уже понад чотири з половиною роки», – зазначив Глава держави.

Обговорили результати зустрічі української та американської команд у Флориді, які фактично постійно перебувають у комунікації.

Президент зазначив, що готуються наступні кроки у дипломатії. Також триває постійне інформування партнерів про реальну ситуацію з російськими обстрілами, які не припиняються ні на хвилину, та потреби української ППО.

«Саме від позиції Америки тут багато чого залежить. Україна і надалі готова працювати конструктивно, чесно і на реальний результат. Дякую всім в Америці, хто підтримує саме такий підхід і Україну», – наголосив Володимир Зеленський.

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