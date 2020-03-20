Президент провів селекторну нараду з регіонами

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головами обласних державних адміністрацій та міськими головами щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

На нараді також були присутні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, представники профільних міністерств, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак із заступниками та міський голова Києва Віталій Кличко.

Глава держави закликав регіональних менеджерів об’єднатися заради недопущення поширення епідемії коронавірусу в Україні.

«Сьогодні існує два важливих моменти: це самоізоляція та подолання паніки. Будь ласка, пояснюйте людям, що карантин – це не жарти, й навіщо він потрібен, а також згуртуйтесь у цей нелегкий час, щоб показати спільну роботу влади, щоб захистити українців. Відкладіть убік політичну боротьбу. В єднанні – наша перемога», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що задля координації зусиль та найбільш ефективної співпраці заради здоров’я українців такі селекторні наради з регіонами проводитимуться двічі на тиждень. Він закликав області та обласні центри скласти список проблем на місцях для їхнього спільного вирішення.

Володимир Зеленський також нагадав, що вже скоро очікується прибуття першого літака з Китаю із засобами захисту, тестами, які будуть розподілені по регіонах.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що найбільші бюджети в регіонах для боротьби із загрозою COVID-19 є там, де поєднали надходження з обласного та місцевого бюджетів, а також залучили великий бізнес. Він закликав голів ОДА та міст долучати бізнес до закупівлі необхідної медичної бази.

«Ми, уряд, працюємо 24/7. Щодня у нас відбуваються зустрічі, такі як з представниками G7, китайського уряду, МВФ тощо. Наші міжнародні та європейські партнери підтримують нас. У деяких ситуаціях ми реагуємо на виклики швидше, ніж інші», – сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також розповів, що проводиться моніторинг захворюваності та потреб державних закладів на основі інформації з місцевих лікарень. Він допоможе справедливо розподіляти ресурси, грамотно прогнозувати та робити замовлення у майбутньому. Очільник уряду також закликав не допустити корупційних дій і зловживань при закупівлі засобів, необхідних для протидії поширенню коронавірусу, і зазначив, що планується створення Стабілізаційного фонду для боротьби з цією інфекцією та її наслідками в Україні.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав регіональних керівників вирішити питання продовольчих ринків, які несуть серйозні ризики поширення коронавірусу. Він розповів, що правоохоронні органи системно працюють над контролем дотримання карантину та самоізоляції, зокрема тими, хто повернувся з-за кордону.

«Напередодні з-за кордону повернулося 19 тисяч людей у рамках програм евакуації українців. Їм усім надається пам’ятка про самоізоляцію на два тижні й робиться тест на коронавірус. Поліція бере на себе зобов’язання контролювати їхню обсервацію», – зазначив міністр внутрішніх справ.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зауважив, що була видана постанова, яка передбачає, що всі українці з-за кордону мають заповнювати анкети. Ці дані передаватимуть на місця, й санітарні лікарі в регіонах консультуватимуть, а в разі необхідності – надаватимуть допомогу тим, хто прибув з іншої країни. Він також зазначив, що було визначено, які з медичних закладів слід перепрофілювати для боротьби з COVID-19.

Секретар Координаційної ради при Президентові України Кирило Тимошенко наголосив, що особисто перебуває на зв’язку з регіональними менеджерами для швидкого вирішення питання з постачанням усього необхідного в місцеві лікарні.