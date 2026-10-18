Президент провів телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV.

Глава держави побажав Його Святості повного та швидкого відновлення після операції. Папа Римський переніс видалення новоутворення у правій легені, яке виявили на ранній стадії.

«Ми вдячні за те, що навіть у цей непростий особистий період Його Святість пам’ятає про Україну та молиться за наших людей», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент детально поінформував про ситуацію з російською ескалацією, постійні удари Росії по українських містах і громадах.

Глава держави та Папа Римський обговорили гуманітарну катастрофу в тимчасово окупованих Олешках. Володимир Зеленський зазначив: Україна працює над тим, щоб допомогти нашим людям там, і готує відповідні рішення. Його Святість поінформував про контакти з російською стороною щодо цього.

Під час розмови йшлося про безпекові виклики та загрози, які є зараз, зокрема періодичну відсутність попереджень від партнерів щодо російських балістичних атак, що сталося вже тричі за останній час.

Президент подякував Його Святості за підтримку та всі зусилля заради досягнення гідного миру.