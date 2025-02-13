Президент провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Іспанії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Глава держави подякував за підтримку України та українців.

Володимир Зеленський поінформував про нещодавнє спілкування з Президентом Трампом і зазначив, що це була змістовна розмова, яка додає ясності щодо багатьох речей.

Глава держави наголосив, що Україна більше взаємодіятиме з американськими партнерами. Водночас потрібно посилювати співпрацю між усіма союзниками в Європі, адже безпека є спільною метою.

Володимир Зеленський подякував за те, що Україна може розраховувати на Іспанію в політичній і дипломатичній роботі для зміцнення безпеки в Європі.

Крім того, обговорили взаємодію Іспанії з Міністерством національної єдності України для підтримки українців і посилення зв’язків між державами.