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Президент провів традиційну нараду з урядом щодо ситуації з поширенням коронавірусу

29 березня 2020 року - 15:08

У неділю Президент України Володимир Зеленський зібрав на традиційну нараду представників Кабінету Міністрів та головних державних відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Нарада проводилася за допомогою засобів зв’язку. У ній взяли участь очільники та представники уряду, правоохоронних органів, Генерального штабу, РНБО.

На нараді обговорили нинішню ситуацію з COVID-19 в Україні та світі й заходи, яких вживає наша держава для запобігання поширенню коронавірусу.

«Уже другий літак привіз сьогодні засоби для індивідуального захисту, дезінфекції, необхідне медичне обладнання. У виробників шалені черги по речі, необхідні для подолання інфекції. Але для українського уряду вони роблять пріоритет, завдяки чому нам не потрібно чекати на закупівлі тижнями. Наступного тижня ми очікуємо прибуття ще кількох літаків», – поінформував Володимир Зеленський.

Обговорили також готовність закладів охорони здоров’я до прийняття хворих на коронавірус та облаштування нових об’єктів для обсервації тих, у кого може бути підозра на хворобу. Президент укотре наголосив на необхідності забезпечення населення засобами дезінфекції та захисту.

«У кожній аптеці мають бути маски. І не за завищеними в десятки разів цінами, а за нормальними, доступними. І важливо, щоб були захищені наші медики, адже вони сьогодні фактично на передовій. Мають бути захищені нацгвардійці і обов’язково – наші військові», – наголосив Глава держави.

Додатково обговорили зміни до бюджету, адже в умовах антикризових заходів деяке фінансування потрібно буде перенаправити на запобігання поширенню інфекції коронавірусу.

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