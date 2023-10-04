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Президент провів зустріч із головою правління компанії Onur Group та Послом Туреччини в Україні

4 жовтня 2023 року - 18:41

Президент провів зустріч із головою правління компанії Onur Group та Послом Туреччини в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою правління турецької компанії Onur Group Онуром Четінджевізом і Послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере.

«Дякую компанії Onur Group та її представникам за те, що всі ці дні з початку повномасштабної російської агресії вони особисто та їхня компанія залишалися в Україні та поруч із українцями, надавали нам підтримку разом із Туреччиною й турецьким народом», – зазначив Глава держави.

Президент висловив подяку компанії за допомогу українській армії та передачу техніки нашим захисникам.

«У нас із Туреччиною справжні потужні відносини. І особисто з Президентом Ердоганом. Також дуже важливо, що турецький бізнес представлений в Україні та перебуває в Україні. Це головне – не втрачати таких постійних партнерів», – сказав Володимир Зеленський.

Було обговорено шляхи подальшої співпраці.

Глава держави подякував Послу Туреччини, який завершує свою дипломатичну місію в Україні, за роботу, що сприяла розбудові міцних відносин між двома країнами.

За внесок у підтримку України та розвиток українсько-турецьких зв’язків Президент вручив Ягмуру Ахмету Гюльдере та Онуру Четінджевізу ордени «За заслуги» ІІ ступеня.

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