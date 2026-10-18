Президент провів зустріч із командою оборонної компанії Lockheed Martin

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з командою оборонної компанії Lockheed Martin – одного з найсильніших підприємств Сполучених Штатів, із яким Україна співпрацює вже тривалий час.

Глава держави подякував компанії за підтримку та всю надану допомогу й відзначив успішну роботу щодо комплексного забезпечення програми F-16 і навчання українських пілотів.

«Вона працює з першого дня використання F-16 і дотепер. Особливо перед складною зимою, під час масованих атак із використанням “шахедів” – F-16 їх знищують. І в нас дуже хороший відсоток знищення “шахедів”. Тому ми дуже пишаємося тим, що в нас є така можливість. Дуже вам дякую. Ми розраховуємо на продовження програми», – сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі Президент наголосив, що безпека є основним пріоритетом, тому важливо продовжити співпрацю щодо посилення української ППО. Зокрема, запустити спільне виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot для захисту життів в Україні та за її межами.

«Звичайно, всі розраховують на збільшення виробництва. З вашого боку ми були в комунікації з Президентом, з конгресменами, з усією урядовою командою. І ми будемо дуже раді використовувати ліцензії на виробництво в Україні», – зазначив Глава держави.

Президент Lockheed Martin Aeronautics Орландо Санчес-молодший від себе та команди висловив готовність максимально посилити співпрацю.

«Дякую вам за захист демократії на передовій. І за те, наскільки ви віддані захисту ваших людей. Це надихає бути тут і бачити стійкість ваших людей», – додав він.

Компанія Lockheed Martin – найбільша американська та світова корпорація у сфері авіабудування, оборонних технологій, аерокосмічної промисловості й суднобудування. Вона виробляє ATACMS, HIMARS, F-16 та ракети для систем Patriot.