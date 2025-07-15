Президент провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Латвії

У Києві Президент Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею, щоб обговорити продовження оборонної підтримки українських воїнів та євроінтеграційний шлях України.

Глава держави подякував за те, що Евіка Сіліня разом зі своєю командою приїхала до України саме в День Української Державності.

«Ми справді розраховуємо на вашу країну та знаємо, що Латвія – і країна, і люди – є великим другом України та українців», – сказав Президент.

Евіка Сіліня запевнила в тому, що Латвія продовжить підтримувати Україну. За словами Прем’єр-міністерки, країна вже почала постачання обіцяного під час минулої зустрічі лідерів пакета оборонної допомоги. До нього, зокрема, увійшли 42 бронеавтомобілі Patriа.

«Вдячні за вашу вагому підтримку та передачу обіцяних бронеавтомобілів Patria. Це дуже хороший сигнал для нашої армії, для наших військових», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також подякував за новий пакет військової підтримки, затверджений урядом Латвії 1 липня, на суму 70 млн євро.

Крім того, Президент відзначив рішення виділяти 0,25 % ВВП країни на оборонну допомогу Україні та співлідерство Латвії в коаліції дронів.

«Я сподіваюся, що ви переможете Росію. Ми всі разом. Ми повинні це зробити. У нас немає іншого виходу. Маємо продовжувати тиснути на Путіна, щоб виштовхувати його з України і з наших домівок. Бо це також серйозно для нас», – зазначила Евіка Сіліня.

Під час зустрічі обговорили ситуацію на полі бою, ефективність дронів, забезпечення українських воїнів і механізми фінансування військової допомоги в межах програми Європейського Союзу SAFE (Security Action for Europe).

Лідери також говорили про те, як практично відбуватиметься постачання нових пакетів оборонної підтримки від країн – членів НАТО.

Крім того, ішлося про політичну підтримку України на шляху до членства в ЄС і зусилля, необхідні для відкриття шести переговорних кластерів уже цього року. Володимир Зеленський та Евіка Сіліня мають однакове бачення: важливо робити все для того, щоб розблокувати переговорний процес якнайшвидше.