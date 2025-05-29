Президент провів зустріч з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем

У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із сенаторами Сполучених Штатів Америки Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, які представляють Республіканську та Демократичну партії США.

Ключові теми зустрічі – законодавча ініціатива Сполучених Штатів щодо посилення санкцій проти Росії, координація дипломатичних зусиль для досягнення справедливого й тривалого миру і розвиток двосторонніх відносин між Україною та США.

Глава держави подякував обом палатам і партіям Конгресу, усьому американському народові за стійку підтримку України та окремо – Президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу за його зусилля для закінчення війни.

Володимир Зеленський також висловив вдячність американським сенаторам за те, що вони відвідали місце ракетного удару в Києві, де в ніч на 24 квітня Росія вбила 13 людей. Президент наголосив, що Україна цінує цей жест підтримки та солідарності.

Зокрема, обговорили зустріч у Стамбулі та її єдиний результат, який Росія не заблокувала, – обмін полоненими. Президент зазначив, що Україна готова до проведення конструктивних переговорів, але російська сторона навіть не може визначити адженду зустрічі, яка запланована на 2 червня у Стамбулі. Росія демонструє прагнення до миру лише в заявах, але натомість готується до проведення нових наступальних операцій.

Водночас Ліндсі Грем і Річард Блюменталь наголосили, що російська пропаганда намагається нав’язати світові думку про успіхи РФ на полі бою, але насправді це не відповідає дійсності й Україна продовжує стійко боротися проти агресора.

Детальну увагу приділили збільшенню тиску на Росію. Володимир Зеленський відзначив законопроєкт Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя щодо запровадження нових санкцій проти Росії й закликав Сенат США розглянути його. За словами Глави держави, важливо посилити санкції проти енергетичного та банківського секторів, а також знизити граничну ціну на російську нафту до 30 доларів. Крім того, Президент наголосив на запровадженні вторинних санкцій проти компаній, які допомагають РФ обходити обмеження.

Серед інших важливих тем – посилення протиповітряної оборони України для захисту людей від постійних російських ракетно-дронових обстрілів і можливість використання коштів від заморожених російських активів.

Окрему увагу приділили поверненню депортованих і примусово переміщених Росією українських дітей. Президент подякував за підтримку США й наголосив, що Україна продовжить повертати депортованих дітей і всіх цивільних українців, яких викрали російські окупанти.

Крім того, сторони обговорили Угоду про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Володимир Зеленський зазначив, що Україна пропонує укласти угоди про вільну торгівлю та оборонне співробітництво зі США, які мають зміцнити двосторонні відносини та разом з угодою про створення інвестиційного фонду відбудови сприятимуть збільшенню товарообігу між двома країнами.