Президент: Схоже, що Путін справді планує атаки на наші атомні електростанції та їхню інфраструктуру

Будь-який удар ракети чи безпілотника, будь-яка критична аварія в енергосистемі України може призвести до ядерної катастрофи. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

Глава держави подякував членам Генасамблеї за ухвалення в липні цього року резолюції щодо безпеки ядерних об'єктів в Україні.

«Більшість у світі розуміє, що стоїть на кону. Генеральна Асамблея висунула вимогу до Росії повернути Україні контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Тільки тоді Європа та світ повернуться до реальної ядерної безпеки», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що Росія влаштовує цілеспрямовані атаки на українські електростанції та енергетичну мережу загалом. Держава-агресорка вже зруйнувала всі теплові електростанції та значну частину гідроенергетичних потужностей України.

«Нещодавно я отримав іще одне тривожне повідомлення від нашої розвідки. Схоже, що Путін справді планує атаки на наші атомні електростанції та їхню інфраструктуру, щоб відімкнути станції від електромережі. За допомогою супутників, до речі, інших країн Росія отримує зображення та детальну інформацію про інфраструктуру наших АЕС», – зауважив він.

Це може призвести до ядерної катастрофи, і РФ зрозуміє це лише завдяки рішучості й тиску світу. Президент закликав обʼєднатися та підтримати Формулу миру, де першим пунктом стоїть саме питання ядерної безпеки.