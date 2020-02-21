Президент скликав засідання РНБО з питань протидії поширенню коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому буде обговорений план заходів з протидії поширенню коронавірусу.

«Ми обговоримо питання закриття кордонів та авіасполучення з низкою країн. Буде обговорено забезпечення необхідними засобами лікарень та аптек – мова і про маски, і про експрес-тести», – сказав Глава держави на виїзному позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України.

Володимир Зеленський обурився тим, що в аптеках ціна деяких тестів на визначення коронавірусу перевищує 10 тисяч гривень.

«Тому в нас буде окрема розмова і з виробниками, і з постачальниками щодо спекулятивних цін», – зазначив Президент.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що сьогодні в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» заарештували вантаж з 1,5 т медичних масок, які планувалося вивезти до Об’єднаних Арабських Еміратів та Італії всупереч рішенню уряду про заборону експорту цих засобів захисту.

«Зараз маски конфісковано, є кримінальне провадження», – сказав Арсен Аваков.

Президент наголосив на неприпустимості подібних випадків.

«Якщо люди не розуміють, треба робити жорсткі, серйозні висновки на рівні всіх наших правоохоронних структур», – зазначив Глава держави.