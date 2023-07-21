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З початку тижня лише в Одеській області від російського терору постраждали понад 20 людей; лише абсолютне зло може завдавати таких ударів – звернення Президента України
З початку тижня лише в Одеській області від російського терору постраждали понад 20 людей; лише абсолютне зло може завдавати таких ударів – звернення Президента України

21 липня 2023 року - 18:50

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Президент та Генеральний секретар НАТО обговорили ситуацію в Чорному морі та євроатлантичну інтеграцію України

22 липня 2023 року - 15:55

Олексій Кулеба зустрівся з керівництвом міжнародної благодійної організації Misericordie

22 липня 2023 року - 12:24

Чорне море не належить Росії, тож Україна спільно з Туреччиною та ООН працює над розблокуванням судноплавних шляхів – Президент 

22 липня 2023 року - 10:28

Володимир Зеленський обговорив із Президентом Туреччини розблокування «зернового коридору» та реалізацію Формули миру

21 липня 2023 року - 21:07

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Зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві
Зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві

19 липня 2023 року - 15:34

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Президент та Генеральний секретар НАТО обговорили ситуацію в Чорному морі та євроатлантичну інтеграцію України

22 липня 2023 року - 15:55

Президент та Генеральний секретар НАТО обговорили ситуацію в Чорному морі та євроатлантичну інтеграцію України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Глава Української держави та Генеральний секретар НАТО обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу 12 липня.

Співрозмовники поділилися оцінками нинішньої ситуації в Чорному морі та ризиків, які вона створює для глобальної продовольчої безпеки.

Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг визначили першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського «зернового коридору».

Президент України та Генеральний секретар НАТО обговорили подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.

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