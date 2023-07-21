Президент та Генеральний секретар НАТО обговорили ситуацію в Чорному морі та євроатлантичну інтеграцію України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Глава Української держави та Генеральний секретар НАТО обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу 12 липня.

Співрозмовники поділилися оцінками нинішньої ситуації в Чорному морі та ризиків, які вона створює для глобальної продовольчої безпеки.

Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг визначили першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського «зернового коридору».

Президент України та Генеральний секретар НАТО обговорили подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.