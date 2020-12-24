Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Вітання Президента християнам західного обряду з Різдвом
Вітання Президента християнам західного обряду з Різдвом

24 грудня 2020 року - 18:02

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент укотре виконав свою обіцянку: 40 родин, постраждалих від вибуху будинку на Позняках, нарешті отримують омріяне житло – народний депутат

30 грудня 2020 року - 12:54

Глава держави підписав закон щодо забезпечення збору даних для декларування об’єктів оподаткування

30 грудня 2020 року - 12:38

На розгляд Президентові передано Стратегію сталого розвитку судової системи на найближчі п’ять років

30 грудня 2020 року - 10:09

На засіданні РНБО схвалили законопроект щодо вдосконалення відповідальності за недостовірне декларування, який після доопрацювання Президент внесе до парламенту як невідкладний

29 грудня 2020 року - 20:16

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Відвідання Президентом України ДП «Антонов»
Відвідання Президентом України ДП «Антонов»

29 грудня 2020 року - 13:32

Перейти до всіх галерей

Президент укотре виконав свою обіцянку: 40 родин, постраждалих від вибуху будинку на Позняках, нарешті отримують омріяне житло – народний депутат

30 грудня 2020 року - 12:54

Усі 40 родин, помешкання яких зазнали руйнувань внаслідок вибуху у багатоповерховому будинку на столичних Позняках, незабаром отримають право власності на нові квартири. Вони вже бачили свої помешкання й залишилися задоволені. Про це повідомила народний депутат Леся Забуранна.

«Приємно констатувати, що напередодні новорічних свят Президент Володимир Зеленський укотре виконав свою обіцянку, продемонстрував гуманність та відповідальність, і всі 40 родин нарешті отримують омріяне житло. На сьогодні 24 постраждалі родини вже мають право власності на квартири. Ще 16 родин подали всі необхідні документи на оформлення права власності», – зазначила парламентар. 

Леся Забуранна наголосила, що йдеться про помешкання у двох ЖК  – «Кришталеві джерела» та «Лісова казка».

Водночас, за її словами, постає питання ремонту та облаштування отриманих квартир.

«Ми сподіваємося, що КМДА виконає свої обіцянки й надасть необхідну матеріальну допомогу для постраждалих родин для того, щоб вони могли зробити ремонти у своїх нових квартирах», – сказала народний депутат.

Вона зауважила, що нові квартири щонайменше на 10% більші за площею, ніж ті, які були в будинку на Позняках.

Нагадаємо, вибух у багатоповерхівці на Позняках у Києві стався 21 червня 2020 року. Було пошкоджено 40 квартир. П'ятеро осіб загинули. Загалом у цих 40 квартирах було зареєстровано 125 мешканців.

У кінці червня 2020 року Президент вручив сертифікати на перші 12 нових квартир. У середині серпня нові оселі були знайдені й для решти постраждалих мешканців. Помешкання підбирали за принципом метражу, який люди втратили, та кількістю кімнат. Площа квартир – від 60 кв. м до 80 кв. м.

Версія для друку