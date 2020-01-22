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Президент: Україна робитиме все, щоб наступний саміт у Нормандському форматі відбувся в погоджені терміни – у квітні

15 лютого 2020 року - 15:04

Україна й надалі робитиме все, щоб наступний саміт лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у Нормандському форматі відбувся в погоджені терміни – у квітні 2020 року, наголошує Президент Володимир Зеленський.

«Наше ключове завдання сьогодні – забезпечити неухильне виконання досягнутих у Парижі домовленостей. Україна готова й працює над цим щодня. Ми крок за кроком рухаємось на шляху до миру. Але це дорога з двостороннім рухом, і ми чекаємо кроків назустріч», – сказав Глава держави у своєму виступі на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Володимир Зеленський наголосив, що без припинення вогню на сході України та повернення окупованого Криму неможливо полагодити пошкоджену систему регіональної безпеки у Європі, яка повинна базуватись виключно на нормах і принципах міжнародного права, закріплених у Статуті ООН, Гельсінському заключному акті та міжнародних договорах.

«Україна завжди робила вагомий внесок на шляху до міжнародної безпеки: і коли була однією із засновниць ООН, і коли відмовилася від ядерної зброї, а натомість у XXІ сторіччі втратила частину території та продовжує втрачати своїх громадян. А тому сьогодні Україна має повне право говорити про неефективність світових правил, які існують, необхідність їхнього переосмислення та перегляду», – сказав Володимир Зеленський. 

Президент наголосив, що Україна – це країна, яка безпосередньо на собі відчула, що нинішня архітектура світу недосконала, а наявні інституції працюють не так ефективно, як цього вимагає сьогодення.

Глава держави підкреслив, що міжнародна згода має бути підтверджена спільними діями.

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Робочий візит Президента України до Федеративної Республіки Німеччина

15 лютого 2020 року - 14:00
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