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Президент України 20 вересня прибуде до США для участі в 76-й сесії Генасамблеї ООН – прес-секретар

17 вересня 2021 року - 20:29

Президент України 20 вересня прибуде до США для участі в 76-й сесії Генасамблеї ООН – прес-секретар

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 вересня, прибуде з робочим візитом до США з метою участі в 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомив прес-секретар Глави держави Сергій Никифоров.

«Уже офіційно: у понеділок розпочнеться візит Президента України до США. Володимир Зеленський виступить на Генеральній асамблеї ООН, матиме там промову», – зазначив речник Глави держави на брифінгу в п’ятницю в Офісі Президента.

Крім того, за його словами, Володимир Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з лідерами інших держав, представниками міжнародних організацій, серед яких і Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Заплановані й зустрічі Президента України з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою у США, зазначив Сергій Никифоров.

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